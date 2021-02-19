بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا لرحلة تنزانيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، منذ قليل؛ استعدادًا للسفر إلى تنزانيا، لمواجهة فريق سيمبا، في دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الجهاز الفني واللاعبون إلى مطار القاهرة، بعد انتهاء مران الفريق الجماعي، الذي أقيم بعد ظهر اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الدماطي، عضو المجلس، إلى تنزانيا، في الخامسة والنصف مساء اليوم على متن طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات.