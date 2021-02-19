وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ صدي البلد ، علي ان احمد الشناوي تعافي تماما من فيروس كورونا المستجد وعاد للتدريبات الجماعية مرة أخري .
وشدد المصدر ، علي ان عبدالله السعيد عاد من الاصابه القوية التي لحقت به فى مباراة الاسماعيلي فى الدوري المصري وبدأ بـ تدريبات تأهيلية وقد يعود الي المشاركة الجماعيه فى اقل من اسبوعين .
وأضاف ، ان عمر جابر ما زالت حالته إيجابي بـ فيروس كورونا ، ونتمني شفائه سريعا للعودة مرة أخري للملاعب .
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، حدد الساعة السادسة من مساء الأحد لإقامة المباراة على استاد الدفاع الجوي، بعد الفوز الذي حققه بيراميدز في الذهاب بأبيدجان بهدفين دون مقابل سجلهما إسلام عيسى.
وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد ١٩، الدكتور محمد سلطان من مصر.
وأنهى شريف جمال مدير العلاقات العامة بنادي بيراميدز إجراءات استقبال طاقم التحكيم وترتيبات إقامته بالقاهرة، على أن يكون الاجتماع الفني ظهر السبت بأحد الفنادق بحضور مندوبي الناديين لتحديد ألوان الملابس والإجراءات الطبية للمباراة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى سارة.. بيراميدز يكشف موقف أحمد الشناوي وعبدالله السعيد من المشاركة أمام بطل ساحل العاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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