بشرى سارة.. بيراميدز يكشف موقف أحمد الشناوي وعبدالله السعيد من المشاركة أمام بطل ساحل العاج

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة اقتراب عبدالله السعيد قائد الفريق واحمد الشناوي من العودة للمشاركه مرة أخري امام بطل ساحل العاج المقرر لها يوم الاحد القادم فى تمام الساعه 6 مساء .

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ صدي البلد ، علي ان احمد الشناوي تعافي تماما من فيروس كورونا المستجد وعاد للتدريبات الجماعية مرة أخري .

وشدد المصدر ، علي ان عبدالله السعيد عاد من الاصابه القوية التي لحقت به فى مباراة الاسماعيلي فى الدوري المصري وبدأ بـ تدريبات تأهيلية وقد يعود الي المشاركة الجماعيه فى اقل من اسبوعين .

وأضاف ، ان عمر جابر ما زالت حالته إيجابي بـ فيروس كورونا ، ونتمني شفائه سريعا للعودة مرة أخري للملاعب .