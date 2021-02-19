أول رد من عبدالله جمعة بشأن رحيله عن الزمالك

وكتب عبدالله جمعة عبر حسابه الرسمي " إنستجرام" ليس لي أي علاقة بهذا الشخص ولا يمثلني وليس له الحق فى التحدث بالنيابة عني.
وشدد نجم الزمالك على أن "أرجو تحري الدقة .. ووكيلي الوحيد معروف لدى الجميع".
وتغادر بعثة الفريق إلى السنغال غدا السبت استعدادا لمواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الثلاثاء المقبل.
وكان لاعبو الزمالك قد خضعوا لمسحة كورونا أمس الخميس وفقا للبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الأفريقي، وجاءت نتيجة المسحات سلبية لجميع اللاعبين.
وتعادل الزمالك في أولى مواجهاته بدور المجموعات مع مولودية الجزائر سلبيا ويستعد لمواجهة بطل السنغال.,
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