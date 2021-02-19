سيدات يد الأهلي يفوز على الجزيرة في بطولة الدوري

فاز فريق سيدات الأهلي لكرة اليد على الجزيرة، بنتيجة 26 - 14، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًا، وسيطر على مجريات اللقاء تمامًا بفضل خبرة لاعبات الفريق، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي على الجزيرة بنتيجة 12 - 8، وفي الشوط الثاني واصل الفريق سيطرته وتفوقه على منافسه ليحسم اللقاء بنتيجة 26 - 14.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره هليوبوليس غدًا السبت، ضمن منافسات الدوري.