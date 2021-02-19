قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة بلد الوليد، في الدوري الإسباني. وضمت القائمة كلا من: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي. خط الدفاع: رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي - تشاست - ميجيل. خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كاسيميرو - فرانشيسكو إيسكو - أريباس - بلانكو. خط الهجوم: ماركوس أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - ماريانو دياز - هوجو دورو. وتقام المباراة في تمام العاشرة من مساء الغد بتوقيت القاهرة.

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