الوداد ينفرد بصدارة الدوري المغربي بالفوز على نهضة الزمامرة

فاز الوداد البيضاوي على مضيفه نهضة الزمامرة، بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السابعة من الدوري المغربي.
وسجل هدفي الوداد أيوب الكعبي في الدقيقتين (3 و48)، فيما سجل عبده أتشباو هدف نهضة الزمامرة الوحيد في الدقيقة (73).
ورفع الوداد رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد نهضة الزمامرة عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.
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