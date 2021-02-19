نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة الميرنجي يخرج لملاقاة بلد الوليد في مباراة قوية تقام في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الأسباني الذي يشهد مباراة قوية أخرى في نفس الولة تجمع متصدر الترتيب أتلتيكو مدريد على ملعبه واندا ميتروبوليتانو مع ليفانتي الذي التقى منذ أيام قليلة فقط مع الروخيبلانكوس في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ليفقد رفاق سيميوني نقطتين هامتين في المنافسة على صدارة ترتيب الليغا التي يلاحقه عليها كلا من ريال مدريد صاحب المركز الثاني، برشلونة الثالث، والفريق الأندلسي إشبيلية المتواجد في المركز الرابع، ويبدأ موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد السبت 20 فبراير 2021 في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد في مواجهة صعبة ضد بلد الوليد ساعيا لتحقيق فوز لن يكون سهلا أمام فريق كان خصما عنيدا للميرنجي في مباراة الذهاب التي أقيمت في الجولة الرابعة من الليغا على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي الذي خطف فوز ثمين بهدف دون رد سجله فينسوس جونيور، ويأمل رفاق زيدان في تكرار ذلك الفوز ومواصلة الانتصارات في الدوري بعد أن تمكن من تحقيق ثلاث انتصارات متتالية في الجولات الثلاث الأخيرة بدأها بفوز ضد هويسكا خارج الديار بهدفين لفاران مقابل هدف، ثم استضاف خيتافي على ملعبه وحقق الفوز بهدفين دون رد عن طريق بنزيمة وميندي الذي قاده لتحيق انتصار هام في آخر مبارياته ضد فالنسيا بهدفين دون رد تكفل ميندي وكروس بتسجيلهما للميرنجي.

بلد الوليد يأمل في الخروج بأفضل النتائج الإيجابية أمام الريال في ظل النتائج المخيبة للآمال للفريق في الآونة الأخيرة، والتي أسفرت عن تواجده في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الأسباني برصيد 21 نقطة جمعها من خوض 18 نقطة في الليغا حقق فيها أربع انتصارات فقط، وتلقى الخسارة في عشر مباريات، وتعادل في تسع مباريات آخرها في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام إيبار بهدف لكل فريق سجله روكي ميسا أولا للضيوف قبل أن يعادل غارسيا النتيجة لأصحاب الأرض ليحصد بلد الوليد من المباراة تساعده في مواصلة مشواره نحو النجاه من منطقة الهبوط.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد اليوم

20:00 توقيت غرينتش.

21:00 توقيت المغرب.

22:00 توقيت مصر.

23:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

بي أن سبورت HD1.

بي أن سبورت HD3.

تعليق: أحمد الطيب.