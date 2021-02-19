تعيين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًا للأهلي السعودي

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الجمعة، عن تعيين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًا للفريق، خلفًا لـ طارق كيال.

وقال عبدالإله مؤمنة، رئيس النادي:“قررنا تعيين نايف القاضي مديرًا تنفيذيًا لكرة القدم نظرًا لما يتمتع به من قدرات إدارية وقيادية في المجال الرياضي، لا سيما نجاحاته الأخيرة مع المنتخبات الوطنية طوال السنوات الماضية”.

وأضاف:" لدينا ثقة كبيرة في قدراته على تولي المسؤولية في هذا الوقت الهام من عمر المنافسات، وكذلك خدمة الكيان الأهلاوي بالشكل الأمثل”.

وعبر نايف القاضي عن سعادته معلقًا:" اليوم عدت الى بيتي الاول لبدء مهام عملي مديرًا تنفيذيًا للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أشكر ادارة النادي على ثقتهم ، وسنعمل من اجل تحقيق مايرضى طموحات جماهير النادي الاهلي ، لن نحقق الاهداف الا بوقفة الجميع من ادارة واعلام وجماهير في خدمة هذا الكيان ."

ومن المقرر أن يحضر نايف القاضي تدريبات الأهلي مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الشباب الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي.