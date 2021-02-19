أبو جبل يرد على تصريحات تامر أمين .. شاهد

علق نجم نادى الزمالك محمد أبو جبل، على تصريحات الإعلامي تامر أمين، ونشر أبو جبل، تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب أبو جبل " #صعيدي_وأفتخر _صعيد _أهل_مصر".

وأصدر نقيب الإعلاميين النائب الدكتور طارق سعدة، قرارًا اليوم بإيقاف تامر أمين بسيوني مقدم البرامج على قناة النهار عن ممارسة النشاط الاعلامي على أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق.

جاء ذلك بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة والذي أكد مخالفة المذكور لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والحديث بطريقة مرفوضة عن أبناء الصعيد الشرفاء.

وكان الإعلامي تامر أمين، أدلى خلال برنامجه المذاع على قناة النهار، بحدث تسبب في استياء قطاع كبير من أبناء الصعيد والأرياف، أطلقوا على إثرها هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو لمحاسبته، رافضين الاعتذار الذي تقدم به الإعلامي إثر موجة الغضب الذي أطلقوها.