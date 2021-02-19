قدامى المقاولون يشهدون تدريب الفريق لمؤازرة عماد النحاس

شهد تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لفتة طيبة من قدامى النادي، حيث حرص عدد كبير من أبناء النادي على حضور المران ومؤازرة الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس والإشادة بقرار مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح بتجديد الثقة في الجهاز الفني.

وتواجد المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة، وحرص على عقد جلسة موسعة مع الجهاز الفني واللاعبين بحضور قدامى النادي وفي وجود محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعدد من مدربي القطاع.

وأكد المشرف على الكرة للاعبين، أن النادي يثق في الجهاز الفني إلى أبعد مدى ويدعمه بقوة لاستكمال مسيرته التي تكللت بالنجاح الموسمين الماضيين وانه قادر على تصحيح المسار هذا الموسم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها منذ البداية.

وتعاهد اللاعبون على بذل أقصى جهد بداية من مباراة الجونة لتعويض ما فات الفريق الفترة الماضية وأنهم عازمون على تصحيح الصورة.