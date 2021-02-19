فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 - 0، في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 - 2021.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 11، 25 - 20، 25 - 13".
أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.
واستعاد "المارد الأحمر" توازنه عقب خسارته المفاجاة أمام نظيره بتروجيت في الجولة الثانية بنتيجة 3 - 2.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يستعيد توازنه بالفوز على هليوبوليس بدوري رجال الكرة الطائرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.