الأهلي يستعيد توازنه بالفوز على هليوبوليس بدوري رجال الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي، على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 - 0، في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 - 2021.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25 - 11، 25 - 20، 25 - 13".

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.

واستعاد "المارد الأحمر" توازنه عقب خسارته المفاجاة أمام نظيره بتروجيت في الجولة الثانية بنتيجة 3 - 2.