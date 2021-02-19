إصابة 17 لاعبا في فريق سعودي بفيروس كورونا

وبحسب صحيفة " الجزيرة" السعودية، فأنه تم اكتشاف إصابة 17 لاعبًا في فريق الباطن بفيروس كورونا، إضافة إلى إصابة عدد من إداريي الفريق أيضًا.
ويستعد الباطن لمواجهة نظيره القادسية، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي".
ويحتل الباطن المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 23 نقطة.
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