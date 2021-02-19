إصابة 17 لاعبا في فريق سعودي بفيروس كورونا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، إصابة 17 لاعبًا في صفوف الباطن السعودي، بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وبحسب صحيفة " الجزيرة" السعودية، فأنه تم اكتشاف إصابة 17 لاعبًا في فريق الباطن بفيروس كورونا، إضافة إلى إصابة عدد من إداريي الفريق أيضًا.