الزمالك يهزم بتروجت ويتصدر دوري رجال الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني محمد اللقاني، على نظيره بتروجت والذي يقوده فنيًا هاني مصيلحي، بنتيجة 3 - 0، في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 - 2021.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "26 - 24، 25 - 17، 25 - 17".

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة.

وبهذه النتيجة استمر "الفارس الأبيض" على صدارة الترتيب العام للمسابقة برصيد 9 نقاط.