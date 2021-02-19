الزمالك يهزم بتروجت ويتصدر دوري رجال الكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك، بقيادة مديره الفني محمد اللقاني، على نظيره بتروجت والذي يقوده فنيًا هاني مصيلحي، بنتيجة 3 - 0، في إطار الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020 - 2021.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "26 - 24، 25 - 17، 25 - 17".
أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة عبد الرحمن فوزي بميت عقبة.
وبهذه النتيجة استمر "الفارس الأبيض" على صدارة الترتيب العام للمسابقة برصيد 9 نقاط.
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