طائرة الاتحاد السكندري يفوز على سبورتنج بثلاثية

استطاع الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري الفوز على شقيقه سبورتنج بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي صالة كمال شلبي بالاتحاد السكندري في الرابعة عصرًا. وجاءت نتيجة الاشواط كالأتي:- الشوط الاول ٢٥/١٧ للاتحاد. الشوط الثاني ٢٥/١٦ للاتحاد. الشوط الثالث ٢٥/١١ للاتحاد. وبهذة النتيجة يرتفع رصيد سيد البلد إلى ٩ نقاط في المركز الأول. ويلاقي فريق الاتحاد فريق الداخلية في صالة المركز الأوليمبي في المعادي في السادسة مساء.

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