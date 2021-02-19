سلة تونس تكتسح مدغشقر وتتأهل لأمم إفريقيا

ضمن منتخب تونس لكرة السلة، مساء اليوم الجمعة، تأهله إلى نهائيات أفروباسكات 2021، بعد فوزه العريض على مدغشقر بنتيجة (78-51)، في افتتاح منافسات المجموعة الأولى، ضمن المرحلة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا.
وفازت تونس بالفترة الأولى (14-13) ثم بالثانية (41-33)، تلتها الثالثة (58-41).
ويعد فوز اليوم، هو الرابع على التوالي لمنتخب تونس في التصفيات، بعدما حقق 3 انتصارات في الدورة الترشيحية الأولى، التي أقيمت في رواندا، ليواصل تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، برصيد 8 نقاط.
وظل منتخب مدغشقر في المركز الرابع والأخير، برصيد 4 نقاط من 4 هزائم.
يذكر أن المنتخبات الثلاثة الأولى، من كل مجموعة من المجموعات الخمس، ستصعد للنهائيات الإفريقية المقررة برواندا، من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2021.
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