العين يهزم الفجيرة في الدوري الإماراتي

فاز العين على ضيفه الفجيرة 3 / 1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السابعة عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وتقدم العين في الدقيقة 23 عن طريق كايو كانيدو، قبل أن يسجل كودجو لابا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 71.



وفي الدقيقة 83 سجل كايو الهدف الثالث للعين من ضربة جزاء،فيما سجل كريستيان صامويل هدف الفجيرة الوحيدة في الدقيقة 89.



ورفع العين رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر.