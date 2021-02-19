طرابزون سبور يهزم باشاك شهير في الدوري التركي

تغلب طرابزون سبور على مضيفه باشاك شهير 1 / صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

وسجل يوسف ساري هدف المباراة الوحيد لطرابزون سبور في الدقيقة 79.



ورفع طرابزون سبور رصيده إلى48 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد باشاك شهير عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر.