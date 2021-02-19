استعدادات نادي الزمالك للسفر ومواجهة تونجيث السنغالي

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محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض كل مستجدات نادي الزمالك، وخاصة أخبار لاعبيه والخطوات التي قاموا بها من أجل السفر لمباراة تونجيث السنغالي والتي تقام ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات الخاص بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك أهم التغيرات التي يفكر المدير الفني للنادي بالقيام بها .

استعدادات نادي الزمالك للسفر لمباراة تونجيث القادمة

وعلي صعيد آخر من مستجدات نادي الزمالك، قد قاموا اللاعبون الأساسيين للفرق الأول بإجراء المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وذلك استعدادا للسفر إلى خارج الديار المصرية إلى السنغال، وكذلك استعدادا للمواجهة المقبلة مع الفريق السنغالي الشهير تونجيث.

كذلك قد حصل لاعبو النادي الزمالك على تطعيماتهم الخاصة، وذلك قبل أن يخوضوا في جمار رحلتهم إلى أطراف أفريقيا السوداء لمواجهة الفريق الأفريقي الشاب، ووفقا للمستقر عليه في البروتوكول الطبي الخاص والذي أقره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على كل أعضاء الفريق والمسافرين إلى السنغال أن يحصلوا على هذا التطعيم الخاص، وذلك في يوم السبت خلال استقلالهم الطائرة الخاصة للسفر وتوفيرا لراحتهم البدنية وحتى لا يتعرض اللاعبين لأي إرهاق إضافي يقلل من كفاءتهم على ساحة اللعب وحتى لا تتأثر عزيمتهم.

قرارات المدير الفني للزمالك

ومن جانب آخر فمن المقرر أن يجري المدير الفني للفريق مستر باتشيكو كثيرا من التغيرات على تشكيلة الفريق، وذلك تأهبا وتحسبا لما يمكن أن يشكله الفريق الخصم من قوة مضادة وحائل للفوز، ومن المقرر أن تقام المباراة في يوم 23 من شباط / فبراير الجاري، وذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات الخاص بدوري أبطال أفريقيا.

وقد كشفت مصادر خاصة عن توارد أفكار داخل الفريق عن قيام باتشيكو بتغيرات شبه جذريه وإبداله لكثير منهم، وذلك لعدم رضائه الخاص عن مستواياتهم في اللعب وأدائهم الضعيف في المباريات الأخيرة من الدوري، وخلافا لذلك قد أكدت تلك المصادر على إعجابه بأداء الكثير من اللاعبين الجدد وقدرتهم على اللعب والتي قاموا بإظهارها بفاعلية في مباراة النادي أمام الإسماعيلي والتي أقيمت في جولة الثالث عشر للدورى، والتى كانت نهايتها لصالح نادي الزمالك بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد من نادى الخصم.

أكد المصدر كذلك على أن باتشيكو يقوم بالتفكير في إمكانية الدفع بكل من فرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي إلى التشكيلة الأساسية للفريق في المباراة القادمة أمام نادى تونجيث، وذلك لما أثبتاه من تألق ومرونة في المباريات الأخيرة للنادي، فيما لم تصلنا أسماء محددة عن الوجوه التي قرر باتشيكو تنحيتها إلى دكة الاحتياط، ولكن أغلب الترجيحات والإشارات تقول انه من الممكن أن يكون كلا من احمد سيد زيزو، محمود علاء، شيكابالا هم الجالسون الجدد على دكة الاحتياط في المباريات القادمة كنتيجة على انخفاض مستواهم عن سابق عهده.