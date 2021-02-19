اعتزال لاعب منتخب فرنسا السابق يوهان كاباي

ونشر كاباي بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع " تويتر" أعلن فيها تعليق حذائه موجهًا الشكر لكل من سانده ودعمه، وللاعبين والجماهير والمدربين ، وأيضًا عائلته.
ولعب كاباي لنادي ليل الفرنسي من عام 2004، وحتى عام 2011، وتوج معه ببطولة الدوري الفرنسي في أخر مواسمه معه، قبل الانتقال لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي والذي لعب معه حتى عام 2014، ومن ثم الانتقال لـ باريس سان جيرمان والذي لعب له موسمًا وحيدًا.
كما لعب كاباي لـ كريستال بالاس بين عامي 2015-2018، ومن ثم الانتقال للنصر السعودي الذي لعب معه موسمًا وحيدًا، لينتقل لسانت إيتيان الفرنسي والذي كان أخر محطاته الكروية.
أيضا لعب كاباي مع المنتخب الفرنسي 48 مباراة دولية بين عامي 2010، 2016، وأحرز 4 أهداف.
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