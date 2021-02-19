خاص.. أول تعليق رسمي من المريخ السوداني على واقعة سب كهربا لـ لاعبيه

كشف زاكي الدين المنسق الإعلامي لنادي المريخ حقيقة اعتداء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، بالشتائم على بعض لاعبي الفريق السوداني، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال زاكي الدين في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": محمود كهربا وجه شتائم لبعض لاعبي المريخ خلال المباراة الماضية".

وتابع:" أخبرت إدارة الأهلي بما حدث من جانب كهربا، ووعدوني بعدم ترك الأمر يمر مرور الكرام".

وأشار:" ندرس تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، لكن نحسم موقفنا حتى الآن".