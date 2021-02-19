وقال زاكي الدين في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": محمود كهربا وجه شتائم لبعض لاعبي المريخ خلال المباراة الماضية".
وتابع:" أخبرت إدارة الأهلي بما حدث من جانب كهربا، ووعدوني بعدم ترك الأمر يمر مرور الكرام".
وأشار:" ندرس تقديم شكوى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، لكن نحسم موقفنا حتى الآن".
كان الأهلي سحق المريخ السوداني بثلاثية دون رد الثلاثاء الماضي، سجلهما محمد مجدي أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا ووالتر بواليا.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويفقد الأهلي أمام سيمبا التنزاني كل من حسين الشحات للإيقاف من الإتحاد الأفريقي 4 مباريات بعد أحداث اشتباكه مع مصطفي محمد في نهائي دوري الأبطال وكذلك علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص.. أول تعليق رسمي من المريخ السوداني على واقعة سب كهربا لـ لاعبيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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