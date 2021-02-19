المنتخب الوطني يحافظ على المركز 145 عالمياً

المنتخب الوطني يحافظ على المركز 145 عالمياًاحتفظ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بمركزه السابق 145 عالمياً و19 عربياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات في نسخته الأولى من العام 2021م.

وعلى مستوى المنتخبات العربية، حافظ المنتخب التونسي على الصدارة بالمركز 27 عالمياً والأول عربياً، تلاه منتخب الجزائر بالمرتبة 31 عالمياً والثانية عربياً، ومنتخب المغرب في المركز الثالث عربياً باحتلاله المرتبة 33 عالمياً، يليه منتخب مصر بالمركز 49 عالمياً.

في حين واصل المنتخب البلجيكي صدارته للتصنيف العالمي لمنتخبات اللعبة.

وفيما يلي ترتيب المنتخبات العربية عالمياً:

1- تونس (26 عالمياً )

2- الجزائر (31 عالمياً )

3- المغرب (33 عالمياً )

4- مصر (49 عالمياً )

5- قطر (58 عالمياً )

6- السعودية (67 عالمياً )

7- العراق (69 عالمياً )

8 الإمارات (74 عالمياً )

9- سوريا (76 عالمياً )

10- سلطنة عمان (81 عالمياً )

11- لبنان (92 عالمياً )

12 -الأردن (95 عالمياً )

13- البحرين (97 عالمياً )

14- موريتانيا (101 عالمياً )

15 - فلسطين (102 عالمياً )

16- ليبيا (111 عالمياً )

17- السودان (127 عالمياً )

18- جزر القمر (130 عالمياً )

19- اليمن (145 عالمياً )

20- الكويت (148 عالمياً )

21- جيبوتي (184 عالمياً )

22- الصومال (197 عالمياً )

وجاء ترتيب المنتخبات العالمية على النحو التالي:

1- بلجيكا 2- فرنسا 3- البرازيل 4- إنجلترا 5- البرتغال 6- إسبانيا 7- الأرجنتين 8- أوروغواي 9- المكسيك 10- إيطاليا.