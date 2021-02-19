أحمد حسن: جالطة سراي سيفعل عقد شراء مصطفى محمد

قال أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن نادي جلطة سراي التركي معجب جدًا بإمكانات مصطفى محمد ويثق في قدراته بشكل كبير.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد سدد ضربة جزاء في أولى مبارياته في فريقه وهو ما يؤكد إمكانات اللاعب الكبيرة".

وأشار: "نادي جالطة سراي سيفعل عقد شراء مصطفى محمد في أقرب وقت لأنه لاعب متألق ومهم".