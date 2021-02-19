قال أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن نادي جلطة سراي التركي معجب جدًا بإمكانات مصطفى محمد ويثق في قدراته بشكل كبير.
وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد سدد ضربة جزاء في أولى مبارياته في فريقه وهو ما يؤكد إمكانات اللاعب الكبيرة".
وأشار: "نادي جالطة سراي سيفعل عقد شراء مصطفى محمد في أقرب وقت لأنه لاعب متألق ومهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد حسن: جالطة سراي سيفعل عقد شراء مصطفى محمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.