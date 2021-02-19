أحمد حسن: مصطفى محمد يشبه دروجبا وسيصبح أكثر نجاحًا

قال أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن مصطفى محمد حقق نجاحا كبيرا في تجربة احترافه في جالطة سراي.
وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد طموحه كبير وفرق كبير باين بينه وبين رمضان صبحي اللي كنت بتمنى أنه يحترف زيه".
وتابع: "مصطفى محمد يتم تشبيهه في تركيا بدروجبا نجم منتخب كوت ديفوار وهو نجم كبير في الكرة الأفريقية والعالمية".
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