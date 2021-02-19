الأهلي يهزم هليوبوليس.. ويصعد لنهائي كأس مصر لسيدات السلة

تأهل الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني علي هاشم، لنهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2020 - 2021، عقب فوزه على نظيره هليوبوليس والذي يقوده فنيًا إيهاب الألفي بنتيجة 80 - 68.

أقيم اللقاء مساء اليوم الجمعة على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وصعد الأهلي لمواجهة نظيره سبورتنج والذي فاز على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 103 - 66.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر يوم السبت الموافق 27 فبراير في تمام الساعة السابعة مساءً، بينما تقام مباراة مصر للتأمين وهليوبوليس لتحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.