في لفتة طيبة .. أحمد حسن يعلن السفر إلى تركيا لدعم مصطفى محمد

أعلن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، سفره إلى تركيا من أجل دعم مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك المحترف في صفوف جالطة سراي.

وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد لاعب مصري متألق ويعجبني طموحه وسأسافر من أجل عقد جلسة معه في تركيا ودعمه".

وتابع: "مصطفى محمد لاعب يستحق الدعم وأعلن سفري لتركيا من أجل دعمه".