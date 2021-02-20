المريخ السوداني: هناك جلسات استماع مع لاعبي الفريق قبل شكوي كهربا لإدارة الأهلي

تحدث أحمد مختار، المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، عن قرار نادي المريخ في شكوى كهربا.

وأكد أحمد مختار في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " هناك جلسات استماع مع لاعبي الفريق قبل شكوي كهربا لإدارة الأهلي".

وتابع: "لم نحسم قرارنا حتى الوقت الجاري بشأن شكوى كهربا سواء بالموافقة أو الرفض".