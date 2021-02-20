بشرى.. رفع الحجز عن أرصدة الزمالك خلال ساعات

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن رفع الحجز على أرصدة نادي الزمالك يوم الأحد المقبل.
وأوضح "عمر" في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة "النهار" أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي وتم الاتفاق على رفع الحجز.
وأشار إلى أنه يتبقى خطوات بسيطة وسيتم رفع الحجز على أرصدة النادي من البنوك يوم الأحد المقبل.
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