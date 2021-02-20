سفير مصر في دار السلام: بعثة الأهلي لم تخضع لمسحة كورونا في تنزانيا

كشف محمد أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، عن موقف بعثة النادي الأهلي فور وصولها إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا التنزاني.
وأكد محمد أبو الوفا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " بعثة الأهلي غادرت المطار دون الخضوع لمسحة كورونا وتم اعتماد مسحة القاهرة".
وتابع: "الأهلي يتجه إلى الفندق في حراسة أمنية مشددة بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والمسحات وملعب التدريبات يبعد 5 دقائق من الفندق بينما يبعد ملعب المباراة حوالي 30 دقيقة على الأكثر".
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