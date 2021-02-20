المريخ السوداني: سنحسم ملف شكوى كهربا للكاف من عدمه.. غدا

تحدث أحمد مختار، المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، عن حقيقة التقدم بشكوى ضد كهربا لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وأكد أحمد مختار في تصريحات عبر برنامح "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لم نحسم قرار تقدم شكوى ضد كهربا لدى الاتحاد الأفريقي.
وتابع: " سنحسم ملف شكوي كهربا للكاف من عدمه غدا".
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