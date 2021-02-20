الموعد النهائي لـ جلسة استماع في قضية كهربا والزمالك

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محكمة الكأس، حددت يوم 9 مارس المقبل، موعدًا لجلسة استماع في قضية الزمالك مع كهربا لاعب الأهلي.
وأوضح عمر، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة "النهار"، أن الجلسة ستكون "أون لاين".
وأشار إلى أن الجلسة سيتم الاستماع خلالها إلى أقوال مسئولي الزمالك ومحامي اللاعب.
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