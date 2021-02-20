قال محمد أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت إلى تنزانيا برئاسة محمد الدماطي.
وأكد محمد أبو الوفا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الخطيب اطمأن على البعثة والوصول وملاعب التدريبات وملعب المباراة".
وتابع: "ملعب المباراة الذي سيستضيف المباراة بين الأهلي وسيمبا يوم الثلاثاء 60 ألف مشجع وهناك اهتمام كبير وأتوقع حضور أكثر من 30 ألف مشجع في المباراة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر في تنزانيا: حضور أكثر من 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي وسيمبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.