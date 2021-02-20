سفير مصر في تنزانيا: حضور أكثر من 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي وسيمبا

قال محمد أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، إن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وصلت إلى تنزانيا برئاسة محمد الدماطي.

وأكد محمد أبو الوفا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الخطيب اطمأن على البعثة والوصول وملاعب التدريبات وملعب المباراة".

وتابع: "ملعب المباراة الذي سيستضيف المباراة بين الأهلي وسيمبا يوم الثلاثاء 60 ألف مشجع وهناك اهتمام كبير وأتوقع حضور أكثر من 30 ألف مشجع في المباراة".