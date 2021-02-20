نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وإيفرتون من الدوري الإنجليزي الممتاز للأسبوع الخامس وعشرون من بداية الدوري والتي سوف تقام على ملعب آنفيلد، حيث انتهت مباراة الذهب بين فريق ليفربول وإيفرتون بالتعادل الإيجابي (2-2)، وسوف تكون المباراة في غاية الأهلية خاصة بالنسبة لنادي ليفربول حيث يحتل ليفربول المركز السادس ب 40 نقطة بفارق 16 نقطة عن صاحب المركز الأول نادي مانشستر سيتي وهو الفريق المنافس لليفربول في الموسمين السابقين، أما بالنسبة لنادي إيفرتون فهو يستحوذ حالياً المركز السادس بإجمالي 36 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط بينه وبين المركز الخامس وهو فريق نادي ليفربول وبذلك تصبح هذه المباراة مهمة جداً لكلا الفريقين، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم بالدوري الإنجليزي

تعتبر مباراة ليفربول وإيفرتون مباراة قوية جدا، حيث لعب نادي ليفربول 24 مباراة بحصيلة فوز 11 مباراة و 7 مباريات تعادل و 6 مباريات خسارة ويتبقي له 14 مباراة على نهاية الدوري حيث تراجع مستوى نادي ليفربول مؤخرا بعد الأداء المتواضع الذي قدمه خلال ال 24 مباراة السابقة، كما ينتظر جمهور ليفربول الفوز في هذه المباراة لتقليص الفارق والعودة إلى المستوى المطلوب، أما عن فريق إيفرتون فلعب 23 مباراة بحصيلة فوز 11 مباراة و 4 مباريات تعادل و 8 مباريات خسارة وبتبقي له 15 مباراة على نهاية الدوري، وسوف تقام مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم بتوقيت السعودية الساعة 8:30 مساءاً، والساعة 7:30 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية وكذلك فلسطين والاردن وسوريا ولبنان والسودان وليبيا في نفس التوقيت، أما بتوقيت العراق واليمن وقطر والكويت والبحرين سوف تقام المباراة الساعة 8:30 مساءاً، و والساعة 5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT.

ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

سوف تعرض مباراة ليفربول وإيفرتون على قناة بي ان سبورت HD1+HD2+4k، بتعليق المعلق الرائع علي محمد علي.