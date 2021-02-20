هيثم عرابي: علامة استفهام كبيرة حول استبعاد "ديانج" من حسابات موسيماني

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "موضوع عدم مشاركة ديانج حوله علامة استفهام كبيرة وهو لاعب جيد ويستحق التواجد في تشكيل النادي الأهلي بشكل أساسي".
وتابع: "موضوع رامي ربيعة واضح وصريح وهو خارج حسابات موسيماني نهائيًا وبالدليل أنه كان هيخرج إعارة للمقاولون ولكن السيستم هو السبب في عدم انتقاله إلى المقاولون العرب".
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