ولفرهامبتون يفوز علي ليدز يونايتد بهدف نظيف في البريميرليج

فاز ولفرهامبتون علي نظيره ليدز يونايتد بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.
هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة ٦٤ عن طريق ميسليير حارس مرمي ليدز الذي ارتطمت الكرة بجسده لتسكن شباكه بعد أن سدد أداما تراوري لاعب الولفز كرة قوية اصطدمت بالعارضة.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ولفرهامبتون للنقطة ٣٣ في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد ليدز عند ٣٢ نقطة في المركز الثاني عشر.
وتقام عدة مباريات اليوم السبت أهمها ديربي الميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون
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