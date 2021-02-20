كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي حقيقة رحيل مهاجم الفريق مروان محسن بعد أدائه المتواضع الفترة الماضية.
وقال أمير توفيق في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "مروان بالنسبة لنا لاعب مهم وأتمنى أن تدعمه الجماهير، لو هناك غضب فهذا حق، ولكن يجب أن يكون النقد بحدود، نحن نقف بجانبه وكل اللاعبين أيضا ونثق فيه".
وتابع: "عمرو جمال وشادي رضوان ومحمد فخري ومحمد عبد المنعم والجزار وغيرهم يؤدون مع أنديتهم بشكل مشرف، ونحن نتابعهم ومن سنحتاج له الموسم المقبل سنعيده للأهلي".
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى دار السلام بتنزانيا، بعد رحلة طيران استغرقت ٥ ساعات ونصف الساعة.
وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة في الخامسة والنصف بعد عصر اليوم الجمعة على متن طائرة خاصة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير توفيق: مروان محسن لاعب مهم وأتمنى دعمه من قبل الجماهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.