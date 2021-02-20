هيثم عرابي: جمع الجماهير لقيمة عقد ساسي يسيء لإدارة الزمالك

علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على مبادرة دعم تجديد فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك الحالي.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": مستاء من مبادرة دعم تجديد فرجاني ساسي والزمالك أكبر من كده بكتير.



وتابع: "الزمالك أكبر من كده ومش بقول على الجماهير ولكن مسئولي الزمالك".

وأتم: "هل إدارة الزمالك نظرت إلى المشاكل التي ستحدث داخل غرفة الملابس بين اللاعبين بسبب تجديد فرجاني برقم كبير".