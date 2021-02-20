هيثم عرابي: جمع الجماهير لقيمة عقد ساسي يسيء لإدارة الزمالك

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": مستاء من مبادرة دعم تجديد فرجاني ساسي والزمالك أكبر من كده بكتير.
وتابع: "الزمالك أكبر من كده ومش بقول على الجماهير ولكن مسئولي الزمالك".
وأتم: "هل إدارة الزمالك نظرت إلى المشاكل التي ستحدث داخل غرفة الملابس بين اللاعبين بسبب تجديد فرجاني برقم كبير".
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