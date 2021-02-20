علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على موقف كهربا في النادي الأهلي بعد مشادته الأخيرة مع عمرو السولية لاعب النادي الأهلي.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "عندنا في مصر بياخدوا الانطباع الأول، وهما واخدين عندك انطباع موضوع اللاعب المشاغب". وتابع: "بقول لكهربا أنت أذكى من كده ولازم تتعامل بشكل أفضل وأنت طول عمرك بتقولي انك نفسك تلبس تيشيرت النادي الأهلي". وتابع: "يعجبني موقف عمرو السولية الذي تحدث بعد المشادة ولم يتطرق لها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشاغب وذكي.. هيثم عرابي: كهربا طول عمره بيحلم يلبس تيشيرت الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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