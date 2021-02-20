أمير توفيق: الأهلي لا يحتاج لحارس مرمى ونخطط لصفقات الصيف المقبل

تحدث أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن ملفات التجديد لبعض لاعبي الفريق والتعاقد مع صفقات جديدة أهمها صفقة حارس بديل لمحمد الشناوي.

وعن التعاقد مع بديل للشناوي قال: "الأهلي لا يحتاج لحارس مرمى جديد في هذا الوقت، الرباعي المتواجد على مستوى عالي جدًا". وأوضح: "نحن نخطط للصيف المقبل، ونعرف ما يحتاجه الفريق، قوام الأهلي الـ30 لاعبًا الحاليين مستواهم قريب من بعض وسنحافظ عليهم، ولو رأينا أنهم يحتاجون لتدعيم سنفعل".

وانتقل أمير توفيق للحديث عن مستقبل الثنائي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا"، قائلًا :"ليس حقيقي تلقي الشحات أي عرض". وأكمل :"لا يوجد نية لرحيل حسين الشحات، أما عن كهربا فلا يوجد أي مشاكل مع اللاعب على الرغم من قيامه ببعض التصرفات التي لا تتماشى مع النادي، لكن كهربا مستمر معنا".

كما وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، إلى دار السلام بتنزانيا، بعد رحلة طيران استغرقت ٥ ساعات ونصف الساعة.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهرة في الخامسة والنصف بعد عصر أمس الجمعة على متن طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.