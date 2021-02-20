لو دعمت صفقة فرجاني وفي الآخر راح الأهلي؟.. بشير التابعي: هقتله

علق بشير التابعي لاعب الزمالك السابق على حملة لتقديم الدعم المالي لإدارة الزمالك من أجل تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي. وقال التابعي في تصريحات لبرنامج "اللعيب": "فرجاني لاعب كبير وهناك حالة عشق بينه وبين جماهير الزمالك ولا مانع في تلك الحملة طالما سيفيد الزمالك". وتابع: "فرجاني سيصبح أسطورة من أساطير الزمالك وتربطه علاقة قوية مع الجماهير رغم أنه قليل الكلام أو الظهور الإعلامي". وعن سؤاله "تعمل ايه لو دعمت صفقة فرجاني وفي الآخر راح الأهلي او بيراميدز" رد التابعي ضاحكا: "هقتله طبعا". واقترحت بعض جماهير نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بيع قميص فرجاني ساسي أمام النادي للجماهير، من أجل المساهمة في عملية التجديد للنجم التونسي. وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني، دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء وكشف هشام ابراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك عن حقيقة امكانية طرح قميص اللاعب للبيع من أجل توفير الدعم اللازم للتجديد لـ فرجاني ساسي نجم الفريق. وأكد في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن فكرة بيع قميص الفريق رائعه ولكنها مازالت تحت الدراسة وعقب اجتماع مجلس الإدارة بعد عودة الفريق من السنغال سيتم حسم الأمر.

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