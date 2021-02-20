أحمد سمير: اتظلمت واتغدر بيا في الزمالك وبحلم ألعب في الأهلي

أكد أحمد سمير لاعب نادي طلائع الجيش أنه مر بوقتاصعب خلال الفترة التي قضاها مع الزمالك حيث وصفها بالغدر.

وقال أحمد سمير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "اللعيب": "أنا تعرضت للظلم والغدر أثناء وجودي في الزمالك رغن اننا فزنا بالدوري والكأس في تلك الفترة".

وتابع: "طريقة رحيلي من الزمالك لا يوجد شخص يرحل بهذا الأسلوب بعد فوزه ببطولة الدوري، ولم يخبرني أي شخص وجعلوا أحمد عيد عبد الملك يبلغني برحيلنا عن النادي وقتها".

وأضاف: "أخبروني أنني في أجازة وبعدها اتصل بي أحمد عيد عبدالملك لانه كان مقربا مني وأخبرني بالبحث عن نادي آخر غير الزمالك".

وواصل: "الأهلي يقف في ظهر لاعبيه ويوجد به مميزات النجاح، وبالتأكيد الانضمام للأهلي حلم من أحلامي أتمنى أن أحققها".