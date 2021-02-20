شاهد.. إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاده

احتفل إمام عاشور بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وعلق على الصورة قائلا : بداية عمر جديد اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري ف اغفر لي ما كان فيه وبارك لي في عامي الجديد. عام جديد اقبل وعام مضى اللهم اغفر لنا تقصيرنا في ما مضى وتجاوز عنا، واجعل هذا العام سعيد ونحن منك أقرب، وارزقنا اللهم من واسع فضلك وأتم علينا نعمة الأمن والإيمان والصحة في الأبدان.

و كان قد دخل إمام عاشور، لاعب نادى الزمالك، ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري تمهيدا لضمه إلى صفوف الفراعنة الكبار فى معسكر شهر مارس القادم.

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة في ختام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

يأتي ذلك خلال متابعة المدير الفني وجهازه الفني للاعب فى مباريات الدوري خلال الفترة الماضية وتألقه بشكل لافت وتسجيله أهدافا من تسديدات صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ويسعى البدرى وجهازه المعاون للاستقرار على بعض العناصر المرشحة للانضمام للمنتخب تمهيدا للاستفادة من إمكانياتها البدنية والفنية.

ووافقت مؤخرا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على تنفيذ جميع بنود العقد الموقع بين الاتحاد والجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، والذي يتضمن زيادة سنوية في مرتبات أعضاء الجهاز قدرها 10‎‎%.

يأتي ذلك في إطار احترام اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد حاليا للعقود التي أبرمتها الإدارات السابقة للاتحاد.