أسامة نبيه: الزمالك سيتأثر برحيل مصطفى محمد

أكد أسامه نبيه مدرب منتخب مصر السابق أن الزمالك سيتأثر بشكل كبير بعد رحيل مصطفي محمد عن الفريق.
وقال نبيه خلال حديثه لبرنامج "جمهور التالتة":" الزمالك سوف يتأثر برحيل مصطفى محمد و التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الأبيض القادم من المقاولون العرب الأقرب لتعويضه".
وتابع نبيه عن فترة تدريبه منتخب مصر: صناعه اللاعب الدولى تحتاج وقت وجهود كبير، قمنا بضم لاعبين لصفوف المنتخب فى عهد كوبر لم يقدموا مستويات جيدة
كما أعلن أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقًا، سفره إلى تركيا من أجل دعم مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك المحترف في صفوف جالطة سراي.
وأكد أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد لاعب مصري متألق ويعجبني طموحه وسأسافر من أجل عقد جلسة معه في تركيا ودعمه".
وتابع: "مصطفى محمد لاعب يستحق الدعم وأعلن سفري لتركيا من أجل دعمه".
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