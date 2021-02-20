تنطلق اليوم، السبت العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهات الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني ويستعرض "دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة، والقنوات الناقلة: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة ساوثهامتون X تشيلسي – الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناةbeIN Sports HD 2 بيرنلي X وست بروميتش ألبيون – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports HD 2 ليفربول X إيفرتون – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1 فولهام X شيفيلد يونايتد – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 2 مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة إلتشي X إيبار – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 3 أتلتيكو مدريد X ليفانتي – الساعة الخامسة وربع مساء على قناة beIN Sports HD 3 فالنسيا X سيلتا فيجو – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3 بلد الوليد X ريال مدريد – الساعة العاشرة مساء على beIN Sports HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة لاتسيو X سامبدوريا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports HD 4 جنوى X هيلاس فيرونا – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 4 ساسولو X بولونيا – الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة آينتراخت فرانكفورت X بايرن ميونخ – الساعة الرابعة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 5 شالكه 04 X بوروسيا دورتموند – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 5 مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة سانت إيتيان X ستاد ريمس – الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 6 نانت X مارسيليا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 6 مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة مصر المقاصة X وادي دجلة – الساعة الثانية والنصف عصرا على قناة ON SPORT

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 20 - 2 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.