أخبار الرياضة.. لاعب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح ..جلسة استماع في قضية كهربا والزمالك

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن محكمة الكأس، حددت يوم 9 مارس المقبل، موعدًا لجلسة استماع في قضية الزمالك مع كهربا لاعب الأهلي.

كشف محمد أبو الوفا، سفير مصر في تنزانيا، عن موعد مباراة النادي الأهلي وسيمبا التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على استبعاد المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التشكيل الأساسي للأهلي في الفترة الماضية. تحدث أحمد مختار، المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، عن قرار نادي المريخ في شكوى كهربا.

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