اليوم.. المريخ السوداني يحسم ملف شكوى كهربا للكاف

كشف أحمد مختار، المتحدث الرسمي باسم نادي المريخ السوداني، عن حقيقة التقدم بشكوى ضد اللاعب محمود كهربا لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
وكان تقرير سوداني أكد، أن نادي المريخ السوداني سيتقدم بشكوى ضد اللاعب محمود كهربا لاعب الأهلي، بعدما وجه إساءات عنصرية لأحد لاعبي الفريق، خلال مباراة الفريقين في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
وقال أحمد مختار، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، "لم نحسم قرار تقدم شكوى ضد كهربا لدى الاتحاد الأفريقي".
وأضاف "سنحسم ملف شكوى كهربا للكاف من عدمه اليوم، السبت".
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