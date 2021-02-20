تعرف على برنامج الزمالك قبل السفر إلى السنغال

كشف البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب الزمالك، تفاصيل برنامج الفريق، اليوم السبت، قبل السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة تونجيث، بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وقرر باتشيكو خوض اللاعبين التدريب في تمام الساعة الثانية ظهرا ثم تناول وجبة الغداء يعقبها التحرك في الرابعة والنصف عصرا لمطار القاهرة الدولي ثم استقلال طائرة خاصة في السابعة مساء للتوجه للسنغال.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق تونجيث يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وكان الزمالك تعادل سلبيا مع مولودية الجزائر في الجولة الأولى التي احتضنها استاد القاهرة الدولي الجمعة الماضي.
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