الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يتحدى الغيابات أمام فرانكفورت

يحل فريق بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على نظيره آينتراخت فرانكفورت، اليوم السبت، في تمام الرابعة والنصف مساء، على ملعب كومر زينك آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فيليك لاستعادة نغمة الانتصارات أمام فرانكفورت في مباراة اليوم، لتعزيز صدارته لجدول ترتيب البوندسليجا.

كان بايرن ميونخ تعادل أمام بيفيلد 3 - 3، في الجولة الماضية، من مسابقة الدوري.

ويعاني بايرن ميونخ من غيابات عديدة في مباراة اليوم، حيث يفقد كلا من توماس مولر وتوليسو وجنابري ودوجلاس كوستا بسبب الإصابة.

في المقابل يطمح آينتراخت فرانكفورت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، لتأمين تواجده بالمربع الذهبي.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني 49 نقطة، بفارق 5 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فرانكفورت في المركز الرابع بـ 39 نقطة.