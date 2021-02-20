نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي ومواعيد الأسبوع 20 وقائمة الهدافين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قبل انطلاق مواجهات الأسبوع الـ 20 من دوري المحترفين السعودي يتصدر فريق الشباب قمة جدول ترتيب الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2020- 2021 برصيد 38 نقطة قبل مواجهته لفريق الأهلي يوم الاثنين المقبل فى إطار مباريات الجولة القادمة، ونستعرض فى هذا التقرير مواعيد مباريات الأسبوع وجدول ترتيب فرق الدوري السعودي قبل هذه المواجهات الحاسمة. مواعيد مباريات الأسبوع 20 من الدوري السعودي يوم الاثنين 22 فبراير 2021 تقام ثلاث مباريات فى المواعيد التالية:- مباراة أبها مع الرائد تقام فى الساعة 3:10 عصراً. مباراة الوحدة مع التعاون تقام فى الساعة 6:00 مساءً. مباراة الشباب مع الأهلي تقام فى الساعة 7:35 مساءً. يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 تقام 5 مباريات فى المواعيد التالية:- مباراة الباطن مع القادسية تقام فى الساعة 2:45 عصراً. مباراة العين مع ضمك تقام فى الساعة 3:10 عصراً. مباراة الفتح مع الاتفاق تقام فى الساعة 5:20 مساءً. مباراة الاتحاد مع الفيصلي تقام فى الساعة 6:00 مساءً. مباراة النصر مع الهلال تقام فى الساعة 7:35 مساءً. جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 20 الشباب فى المركز الأول برصيد 38 نقطة.

الهلال فى المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

الأهلي فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

الاتحاد فى المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

القادسية فى المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

الاتفاق فى المركز السادس برصيد 27 نقطة.

الوحدة فى المركز السابع برصيد 27 نقطة.

التعاون فى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

النصر فى المركز التاسع برصيد 25 نقطة.

الفتح فى المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

أبها فى المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

الفيصلي فى المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.

الباطن فى المركز الثالث عشر برصيد 23 نقطة.

الرائد فى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

ضمك فى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

العين فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة. قائمة هدافي الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 20 بافيتيمي جوميز مهاجم فريق الهلال برصيد 14 هدف. كريستيان جوانكا مهاجم فريق الشباب برصيد 12 هدف. كارلوس ستراندبيرج مهاجم فريق أبها برصيد 11 هدف. فابيو أبرو مهاجم فريق الباطن برصيد 11 هدف. حسين العمري لاعب فريق القادسية برصيد 11 هدف. جوليو تافاريس مهاجم فريق الفيصلي برصيد 11 هدف. ايميليو زيلايا مهاجم فريق ضمك برصيد 10 أهداف. رومارينيو مهاجم فريق الاتحاد برصيد 10 أهداف. فوائد وضع العسل داخل السرة

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