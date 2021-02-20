نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة ومعلق المباراة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، سافر فريق الكرة بالنادي الأهلي إلي تنزانيا لملاقاة فريق سيمبا بطل تنزانيا، في إطار الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات، تنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت HD 7، ومن المقرر بحث تصريحات المتحدث باسم نادي تنزانيا “حاجي مانارا”، أن تكون المباراة بحضور جماهيري بنسبة 30 % من سعة أستاد ” بنيامين مكابا”، وتقدر هذه النسبة ب 30 ألف مشجع.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

تلعب المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/02/23، في تمام الساعة 15.00 بتوقيت القاهرة، 16.00 بتوقيت مكة المكرمة، 17.00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد سيمبا ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا بصورة حصرية على قنوات بي إن سبورت صاحبة حقوق البث الفضائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومباراة الأهلي سوف تنقل عبر شاشة بي إن HD 7 وسوف يعلق عليها المعلق المصري أحمد الطيب.

موقف الفريقين في المجموعة قبل المباراة

يتصدر النادي الأهلي قمة المجموعة برصيد 3 نقاط من الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل لاشيء أحرز الأهداف “محمد مجدي قفشة، محمود كهربا، والتر بواليا” بينما فريق سيمبا التنزاني يحتل وصافة الترتيب بنفس رصيد الأهلي 3 نقاط ولكن الأهلي يتفوق بفارق الأهداف بعد فوز سيمبا خارج أرضه على فيتا كلوب بهدف دون رد.

قائمة الأهلي المسافرة إلي تنزانيا

حراسة المرمى ” محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء”.

خط الدفاع ” محمد هاني، محمود وحيد، بدر بانون، أيمن أشرف، بكهام، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، سعد سمير”.

خط الوسط ” أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي،أكرم توفيق”.

خط الهجوم ” والتر بواليا، مروان محسن، محمد شريف، محمخود عبد المنعم كهربا، جونيور أجاي”