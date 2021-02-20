ليفربول الجريح يخشى السقوط مجددا في فخ إيفرتون بديربي الميرسيسايد

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري، محمد صلاح، جاره إيفرتون، اليوم، السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب "أنفيلد"، بديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الأسبوع رقم 25 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الذي يحتل المركز السابع

في حال فوز ليفربول على إيفرتون سيقفز للمركز الرابع مؤقتا، لحين خوض بقية الفرق مبارياتها، وسيستعيد وقتها الريدز الثقة بعد الخسارة في آخر 3 مباريات خاضها، أمام برايتون 1-0، و1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة قبل الماضية، و3-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية.

بينما إذا حقق إيفرتون الفوز سيتساوى مع ليفربول بنفس عدد النقاط.

ونقلا عن الموقع الرسمي لليفربول، فإن فابينيو ليس جاهزًا للظهور لأنه يتعافى من إصابة عضلية، في حين يستمر غياب جيمس ميلنر وديوجو جوتا أيضًا إلى جانب غيابات فريق الريدز على المدى الطويل.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، قال يورجن كلوب المدير الفني: "تدرب نابي أمس مع الفريق، لذلك علينا أن نرى ما سوف يحدث. فابينيو لم يشارك في التدريب، كل الآخرين كذلك. لا جديد. كلهم يقتربون، فابينيو يقترب، ميلنر يقترب ويقترب ديوجو، لكن ليس بالقرب الكافي للمشاركة في عطلة نهاية هذا الأسبوع".

واصل كلوب تقديم مزيد من التفاصيل حول حالة كيتا، قائلًا: "كان من الممكن أن يكون نابي في الفريق ضد لايبزيج، لكن ذلك لم يكن منطقيًا لأنه تدرب لمدة يومين فقط مع الفريق. لذلك فضلنا أن يبقى في الوطين، والخضوع لعدد من الحصص التدريبية لمدة يومين، ولكن للأسف أصيب نابي بالمرض قليلًا ولم يتمكن من التدريب خلال هذين اليومين. بالأمس أستعدناه مرة أخرى. بالطبع، بعد الإصابات التي تعرض لها، لا نريد إجباره على التدخل أو شيء من هذا القبيل، لكن سيكون من الجيد أن يكون معنا. هل هو قادر على اللعب بضع دقائق يوم السبت؟ لا أعلم. إذا لم يكن كذلك، فمن الأفضل الابتعاد عن الفريق ومجرد التدريب بشكل مناسب".

"التواجد على مقاعد البدلاء، ليست الأشياء الأكثر شدة ويجب أن يعتاد على الحدة مرة أخرى. لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكنه لم يعد مصابًا بعد الآن وعلينا الآن معرفة مدى لياقته لتحديد وقت مشاركته".

أكد المدير الفني أيضًا أنه لا توجد مخاوف تتعلق باللياقة البدنية فيما يتعلق بأليسون بيكر.

في غضون ذلك، تعزز تشكيل إيفرتون بعودة دومينيك كالفرت لوين وألان.

لكن ييري مينا سيغيب عن لقاء آنفيلد بعد الإصابة في منتصف الأسبوع خلال الهزيمة أمام مانشستر سيتي. وجان فيليب غبامين مستبعد أيضا بسبب الإصابة.

وقال كارلو انشيلوتي مدرب البلوز للصحفيين "عاد دومينيك كالفرت لوين وألان. الحقيقة أن لدينا الكثير من المباريات في هذه الفترة، من المهم أن تكون كل التشكيلة متاحة. نحن قريبون من جعل جميع اللاعبين لائقين. هذا مهم. يمكننا أن نتبع سياسة المداورة قليلًا ونبقي الفريق أكثر جاهزية. ألان كان غائبًا لمدة شهرين. وإن استعادته أمر مهم حقًا بالنسبة لنا. ويمكن لجميع اللاعبين المتاحين بدء المباراة".

آخر تشكيل للفريقين:

لايبزيج 0-2 ليفربول (16 فبراير): أليسون، أليكساندر-آرنولد، كاباك، هندرسون، روبرتسون، فينالدوم، جونز، تياجو، ماني، صلاح، فيرمينو.

إيفرتون 1-3 مانشستر سيتي (17 فبراير): بيكفورد، هولجيت، مينا، كين، جودفري، دين، ديفيز، دوكوري، إيوبي، سيجوردسون، ريتشارليسون.